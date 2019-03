Man daagt politie voor rechter na oplopen hersenletsel in politiecel in Deventer

Een man uit Oude-Wetering (Zuid-Holland) heeft samen met zijn echtgenote een kort geding aangespannen tegen de Nationale Politie. De man werd in de nacht van 4 op 5 mei 2010 in verwarde toestand opgesloten in een politiecel in Deventer. In de cel liep hij hersenletsel op. De man is blijvend gehandicapt.

De politie kwam die dag naar zijn toenmalige woning in de regio Deventer, omdat de echtgenote meldkamer belde. Er was sprake van huiselijk geweld. De man weigerde mee te gaan en is vervolgens geboeid. De agenten namen hem mee naar het politiebureau, waar hij in een cel werd opgesloten. Daarna schakelde de politie hulpverlening in.

Hartstilstand en coma

In de cel nam de man negen keer een aanloop. Vervolgens beukte hij met zijn hoofd tegen de celdeur. Hij kreeg een hartstilstand en raakte daarna in coma. Sindsdien kan hij niet meer zelfstandig functioneren en is aangewezen op dagopvang.

Een onderzoek door de Rijksrecherche volgde en in maart 2018 besloot de rechtbank Zwolle dat de politie niet onrechtmatig heeft gehandeld. Het echtpaar ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Advocaat Eefje Bijl wil de videobeelden gebruiken in de procedure omdat de inzet volgens haar is ‘dat de politie eerder had moeten ingrijpen’.

Brede beschrijving

Quote Het gaat nog steeds niet goed met mijn man. Hij is drie dagen per week afhanke­lijk van dagopvang en heeft hersenlet­sel opgelopen Bijl: ,,Er is een moment geweest waaruit blijkt dat mensen hebben gedacht: nu moeten we ingrijpen. Daarom heb ik die camerabeelden nodig. Dit verzoek is niet ingegeven door emotie. Het Hof krijgt een andere indruk dan wanneer er alleen tekst wordt gelezen. De camerabeelden een brede beschrijving. Ze geven ook het gedrag van de overige personen weer.”



Advocaat Anneke Bolt voerde namens de Nationale Politie aan dat het rapport van de Rijksrecherche volstaat. Daarin staat een uitgebreide omschrijving van wat op de camera’s te zien is. ,,Advocaat Bijl heeft de beelden mogen bekijken na een verzoek op basis van de Wet Politiegegevens (WPG). Dat is een strak kader en niet voor niets. Volgens de wet is de politie niet verplicht om ook een ‘afschrift’ te geven.” Daarnaast vindt de advocaat dat de civiele rechtbank niet bevoegd is om uitspraak te doen over de beelden. Bolt: ,,Het eerdere verzoek tot verstrekking op basis van de WPG werd afgewezen in november 2018. De termijn om tegen die beslissing in beroep te gaan, werd overschreden en daarmee is deze beslissing onherroepelijk.”

Hersenletsel