Man die op agenten schiet moet jaar langer in de cel blijven

Ruiten eruit, schrik erin: 25-jarige man vast na meerdere inbraken in Deventer winkels

17:53 Voor de derde keer in twee jaar kreeg Fenny Jaspers van sigarenzaak Cigo te maken met inbrekers in de zaak. Ze was niet de enige: ook twee andere winkels in Deventer kregen ongewenste visite. Een 25-jarige verdachte is aangehouden, volgens getuigen droeg hij op dat moment niet meer dan een onderbroek.