Man die uit Buitengracht van Deventer werd gehaald, is overleden

Fors minder nieuwe coronage­val­len in Oost-Nederland (maar geen enkele gemeente is virusvrij)

21 juli Een flinke daling in het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland. Waar gisteren nog 730 nieuwe gevallen werden vastgesteld, waren dat er vandaag een stuk minder: 455. Geen enkele gemeente in Oost-Nederland kleurt vandaag nog rood op de kaart, wat betekent dat alle gemeentes onder de 56 besmettingen per 100.000 inwoners zitten.