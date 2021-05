Man die wordt verdacht van mes in rug steken in Deventer op vrije voeten

Zweefvlieg­tuig landt in weiland pal naast Deventer Ziekenhuis: ‘Bang dat ik neer zou storten? Nee joh!’

7 mei En toen lag daar vanavond ineens een zweefvliegtuig in een weiland bij Deventer. Omstanders raakten toch even in paniek: was dit wel goed afgelopen? Had het vliegtuig niet net zo goed op het naastgelegen ziekenhuis of in de IJssel terecht kunnen komen? Piloot Hidde Reitsma lacht het weg. ,,Dit hoort erbij.’’