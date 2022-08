Man gewond bij steekpartij in Deventer

Opgeven? Het had gekund, maar Sophie (32) wilde er na haar diagnose wat van maken

Wat doe je als je vanwege een spierziekte voor 100 procent wordt afgekeurd? Sophie Wassink, nu 32, wierp zich in een nomadisch bestaan. Dat hield ze langer vol dan ze van plan was. Nu is ze weer terug. Thuis in Deventer.

17 augustus