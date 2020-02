Man haalde nooit rijbewijs maar rijdt met gezin langs politiecontrole in Deventer

Inbraakpo­ging bij nieuwe zaak van Deventer volkszan­ger Jaman

13:21 Dieven hebben gisternacht geprobeerd in te breken in het kantoor van JM Music in Olst, het nieuwe bedrijf van de Deventer volkszanger Jaman. Volgens Jan Willem van Engelen, zoals de zanger echt heet, is er niks weggehaald.