Man hoort celstraf eisen voor bedreiging door brievenbus op te blazen

Een ontploffing van een brievenbus in een portiekflat aan het Spijkerpad in Deventer, bedoeld om een vrouw te bedreigen. Dna-spoor op resten van het explosief leidde de politie naar de 38-jarige Anton V. Hij hoorde dinsdag vijftien maanden cel waarvan vijf maanden voorwaardelijk tegen zich eisen.

De vrouw schrikt wakker rond 3 uur in de nacht voor Koningsdag 2017. Terwijl de portiek vol rook staat en een hele reeks brievenbussen de lucht in is gevlogen, denkt zij dat de ontploffing aan haar adres gericht is. ,,Het zal mijn ex geweest zijn’', zegt ze tegen agenten. Op de grond wordt een blauwe dop gevonden die toebehoort aan een ‘cobra’, illegaal zwaar knalvuurwerk. Daarop blijkt dna-materiaal van V. te zitten. Hoe dat er op komt, hij weet het niet, zei hij tegen de rechters.

Zoon

V. ligt al sinds 2011 overhoop met zijn ex-vriendin. Hij mag al enkele jaren zijn zoon niet zien. Dat doet pijn, erkent hij. Hij wordt er soms boos over. Die ontploffing heeft hij niet veroorzaakt. Na zijn aanhouding kwam hij met een alibi: hij zat in een kliniek in Zutphen. Navraag leerde echter dat dit niet klopt. Vervolgens vertelde hij dat hij bij een vriendin thuis was.

Nachtmerrie

Voor de vrouw was de ontploffing het begin van een lange nachtmerrie. Vanwege de stress en slaapproblemen verloor ze vervolgens haar baan, zei ze de rechters. ,,Deze bedreigingen zijn me niet in de koude kleren gaan zitten.’' Er is meer dan alleen dna-materiaal, zei de officier van justitie. Want V. heeft volgens hem overduidelijk een motief. ,,Als er kinderen in het spel zijn en je wordt boos omdat je ze niet mag zien, heb je een motief.’' En er waren ook verschillende bedreigende app-berichten die V. stuurde naar een vriendin van zijn ex. Er zouden ‘andere dingen’ gaan gebeuren. Het slachtoffer vermoedt dat het V. was die eerder haar fiets had opgeblazen. Ook daarvan weet V. niets. De officier van justitie acht de bedreigende appjes niet strafbaar, maar tilt zwaar aan de ontploffing. ,,Dit gaat alle perken te buiten.’' Naast de celstraf eist hij een contact- en locatieverbod, ter bescherming van het slachtoffer. Bij iedere overtreding moet V. een week zitten.