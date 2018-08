Man in Deventer vermist

De politie Deventer meldde iets voor het middaguur dat er in de Hanzestad - en mogelijk ook buiten Deventer - wordt gezocht naar een 60-jarige man. De persoon is 1.90 meter lang, heeft grijs haar. Hij draagt een grijze broek, een bruine bodywarmer en loopt op beige sandalen. Tevens vermeldt de politie dat de gezochte man slecht ter been is en waarschijnlijk in het bezit is van een grijsgroene fiets met daarop een bagagekrat.