Man knalt bij Epse tegen boom en belandt met auto op de kop

Stations­kat Sunny wil droge stadsbus in Deventer niet uit en steelt daarmee de show op Dumpert

6 juni Personeel en vaste reizigers in Deventer kennen hem allang, maar sinds vandaag is stationskat Sunny ook landelijk bekend. Deventers bekendste kat sprong vrijdagavond de stadsbus van chauffeur Jeroen Wuestman in, en wilde er vervolgens niet meer uit. Een filmpje met de pogingen van Wuestman om Sunny de bus weer uit te krijgen, is al meer dan 50.000 keer bekeken op Dumpert.