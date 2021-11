Man met vuurwapen sluipt rond Deventer school

Overnach­ten in Deventer booming: Holiday Inn bouwt hotel langs A1, boetiekho­tel Finch breidt uit

Deventer krijgt steeds meer hotelbedden. Grote klapper is de komst van Holiday Inn Express naar de stad. Langs snelweg A1 is de keten begonnen met de bouw van een hotel van ongeveer 90 kamers. Ook in de stad wordt het aanbod uitgebreid. Hotel Finch in de Keizerstraat loopt zo goed dat in een pandje om de hoek extra kamers komen. De ontwikkelingen sluiten aan bij het streven naar meer overnachters in Deventer. Tegelijk klinkt een waarschuwing voor ongebreidelde groei.

6:32