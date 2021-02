Man neergestoken in centrum van Deventer: bloedspoor tot aan de pizzeria

Deventer brandstich­ter gefilmd: slachtof­fer verspreidt beelden nadat zijn bus in vlammen opging in nieuwjaars­nacht

31 januari De brandstichter die tijdens de jaarwisseling vier voertuigen aan de Ooievaarstraat in Deventer in brand stak is gefilmd. Dat blijkt uit camerabeelden die slachtoffer Ronnie Salarie deelt. De schilder zag zijn schildersbus op nieuwjaarsnacht in vlammen opgaan, net als drie andere auto’s in de straat. Een kleine maand later neemt de Deventenaar het heft in eigen hand en deelt de beelden.