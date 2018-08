Man op de Beestenmarkt bedreigd door twee mannen met een mes

Rechtbank moet besluiten over supermarkt op Intratuin­lo­ca­tie Twello

2 augustus De rechtbank moet beslissen of er een supermarkt mag komen op de Intratuin-locatie in Twello. De gemeente Voorst en Retailplan kunnen het al een jaar niet eens worden over de vestiging aan de Burgemeester van der Feltzweg. De uitspraak wordt verwacht in september.