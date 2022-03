Man op straat in Deventer onder bedreiging van doorgeladen wapen van zijn vuurwerk beroofd

Huis van Hans (52) zit vol scheuren door renovatie gemeente­huis Twello: ‘Bizar hoe we worden behandeld’

Scheuren in muren, tegelwerk en plafond. Het huis van Hans Bauer (52) zit er vol mee. Op een steenworp afstand de boosdoener: de renovatie van het gemeentehuis in Twello. Als een van de weinigen in de buurt kreeg hij een bedrag van de verzekeraar van de gemeente. Blij is hij er allerminst mee. ,,Het staat niet in verhouding tot de kosten. Maar het ergste is hoe de gemeente ons behandeld heeft.”

