Man opgepakt in Deventer voor dreiging met mes

Tegenval­ler: Deventer grijpt naast miljoenen om nieuwe woningen te bouwen

9:15 Deventer grijpt naast miljoenen om de komende jaren in het noorden van de stad ongeveer 1400 woningen te bouwen. Een subsidieaanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken is afgewezen. Het betekent dat Deventer voorlopig geen zekerheid heeft over het aantal woningen dat mogelijk is op Keizerslanden en het tempo waarin kan worden gebouwd.