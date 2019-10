Man ramt auto met gestolen truck uit Deventer: twee vrouwen bijna geraakt

Video Deventer kinderen minder bang in het ziekenhuis door gebruik van veelbespro­ken lachgas: ‘Maakt het toch allemaal wat gezelliger’

9:00 Lachgas? Dat is de laatste jaren vooral een drug waar tegen gewaarschuwd wordt. Jongeren die lurken aan wat van oorsprong uit slagroompatronen komt belanden in het ziekenhuis. Het zijn nu juist die ziekenhuizen die terug grijpen naar het lachgas als hulpmiddel: doktoren gebruiken het voor angstige kinderen die op de spoedeisende hulp belanden. In het Deventer Ziekenhuis wordt het lachgas binnenkort ingezet, als alle SEH-personeelsleden getraind zijn in het gebruik.