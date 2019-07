Man rijdt met auto dwars door wegafzetting bij werkzaamheden op A1

Ergernis over ‘lomp maaigedrag’ gemeente Deventer, kunstwerk beschadigd

6 juli Een kunstwerk aan de Noordenbergsingel is zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een maaimachine. Een prachtig mooi bankje was het, zegt aanwonende Henk Kroes. Hij laakt het ‘lompe maaiwerk’ in opdracht van het Groenbedrijf van de gemeente. ,,Het is nu een ruïne.”