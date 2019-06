Man rommelt aan hek: Treinen rijden stapvoets door Twello

Meadow op het Deventer Stads­strand als voorbeeld voor de rest van de provincie

15:36 Meadow op het Deventer Stadsstrand is pas een maand of twee open, maar het voelt voor eigenaren Koos en Evelien Janssen en hun gasten alsof de horecagelegenheid er altijd is geweest. Het bureaucratisch voortraject van bijna vier jaar dat er aan vooraf ging is vrijwel vergeten. Overijssels gedeputeerde (en Deventerse) Monique van Haaf en wethouder Liesbeth Grijsen zijn laaiend enthousiast. ,,Kijk nou naar dit uitzicht. Hoe mooi het hier is. En hoe dit Deventer en Overijssel op de kaart zet.”