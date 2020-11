Man ruziet met broer om Deventer erfenis: ‘Hoe zit het met dat huis in Italië? En die 335.000 euro?’

Update & video Man onwel bij koken, brandweer Deventer vindt hem bewuste­loos in keuken

21 november Een bewoner van de Roerstraat in de Deventer Rivierenwijk is zaterdag aan het einde van de middag onwel geworden tijdens het koken. Door de daarna ontstane brand hebben buren de brandweer gealarmeerd. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.