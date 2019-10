Man sjeest met 105 kilometer per uur door de bebouwde kom in Deventer

Auto dwars door plaatsnaam­bord en komt tot stilstand tegen lantaarn­paal in Schalkhaar

12:38 Een bestuurder van een auto in Schalkhaar is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht nadat bij het binnenrijden van Schalkhaar vol over een wegversmalling reed. In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die keerde onderweg weer om.