Man steelt sieraden bij juwelier in centrum Deventer: verdachte nog steeds spoorloos

Oudste voetbal­club van Deventer stelt lustrum­feest uit

15:58 Koninklijke UD, een van de oudste voetbalclubs van Nederland, bestaat in oktober 145 jaar. De oudste Deventer club had een groots lustrumfeest in gedachten, maar trok daar vanwege corona een streep door. Voorzitter Joost Rutgers: ,,Dat feest gaan we volgend jaar vieren.’’