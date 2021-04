Man uit Apeldoorn (29) vermist, groot politie-onderzoek in Deventer

Ernstige mishande­ling in Deventer: slachtof­fer wilde ‘het binnen de moslimge­meen­schap zelf oplossen’

31 maart Een man die twee jaar geleden bewusteloos is geslagen bij een pinautomaat in Deventer wilde bij de politie niet vertellen wat er gebeurd was. Ook wilde hij geen aangifte doen. ,,Ik los het zelf wel op’’, had hij gezegd. De moslimgemeenschap zou bemiddelen. Pas na aandringen van de politie, die vreesde voor escalatie in een groepje jongemannen uit de Turkse gemeenschap en zelf al op onderzoek was uitgegaan, ging C. (28) uit Wilp overstag.