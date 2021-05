Man uit Deventer (33) rijdt eerst bijna in op agenten en vliegt ze vervolgens aan na vernielingen in woning Dedemsvaart

Politieagenten hebben afgelopen nacht met pepperspray een man (33) uit Deventer tot bedaren moeten brengen. Even daarvoor vernielde hij een woning in Dedemsvaart. Nadat de Deventenaar onder invloed eerst al bijna toegesnelde agenten aanreed, vloog hij de agenten bij zijn aanhouding ook nog aan.

Meerdere personen zorgden afgelopen nacht voor geluidsoverlast in een woning in Dedemsvaart. Agenten op de melding afkwamen besloten voordat zij zouden ingrijpen dat het uit tactisch oogpunt beter was om te wachten op ondersteuning van agenten van de Politie Ommen. De man uit Deventer was er ondertussen al vandoor.

Uit de bocht gevlogen

Met hoge snelheid, groot licht en midden op de rijbaan racend reed hij in de buurt van het Ommerkanaal bijna tegen de agenten uit Ommen aan, die juist onderweg waren naar Dedemsvaart. Door in de berm uit te wijken konden zij een aanrijding voorkomen. Eenmaal gekeerd zagen de agenten dat de man uit Deventer uit de bocht was gevlogen en in de greppel was beland.

Pepperspray

Op het moment dat de agenten de Deventenaar wilde aanhouden vanwege zijn gevaarlijke rijgedrag, vloog de man de agenten aan. Met pepperspray kon de Deventenaar tot bedaren worden gebracht. De man bleek later even hiervoor in de woning in Dedemsvaart aanwezig te zijn geweest en verantwoordelijk te zijn voor vernielingen in die woning. Uit een bloedproef bleek hij bovendien onder invloed te zijn.

Er wordt een proces-verbaal tegen de 33-jarige Deventenaar opgemaakt voor zijn gevaarlijke rijgedrag, rijden onder invloed en het rijden zonder rijbewijs.