Man uit Epse (63) hangt wegverbod boven het hoofd door aanrijding bij Gasfabriek in Deventer

Hennepkwe­ke­rij bij Apeldoorn leidt tot val van drugsnet­werk: ‘Bakken met geld verdiend’

Ze verdienen er volgens justitie jarenlang ‘bakken met geld’ mee. Totdat de politie een reeks wietplantages van Twellonaar R.H. (42), Apeldoorner J.J. (39) en vier loopjongens in de smiezen krijgt. Een opgerolde hennepkwekerij in Wenum-Wiesel leidt tot de val van een grootschalig drugsnetwerk. ,,Dit biedt een inkijkje in hoe gestructureerd deze wereld is.”