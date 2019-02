Man van ‘Parijs’ treedt op in Deventer

Leon de Kogel in emotionele achtbaan op weg naar benefietdu­el

8:45 Leon de Kogel kijkt reikhalzend uit naar het treffen van maandagavond tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Zijn wedstrijd. Want in het benefietduel willen beide oud-clubs geld inzamelen voor hun in financiële problemen geraakte gewezen oogappel.