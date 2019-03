Man vast voor bedreiging en belaging Özcan Akyol

De Amersfoorter werd dinsdag gearresteerd. Toen werd ook een huiszoeking gedaan in het huis van de man in die stad. Sindsdien zit de man vast. Volgens Akyol viel de man hem gedurende een periode van zeker twee maanden online lastig. ,,Ik word zo vaak bedreigd, dat ik eerlijk gezegd niet eens meer alles lees. Maar het waren boodschappen in de trant van ‘ik kom je opzoeken’. Hij begon ook over mijn kinderen. Ik heb al langere tijd ontzettend veel last van stalkers en bedreigers, vooral de laatste tijd was er een enorme opleving.” Eerder vandaag meldde de politie dat de man verdacht wordt van doodsbedreigingen. Dat bleek later niet te kloppen. Akyol krijgt wel doodsbedreigingen, maar die komen uit een andere hoek.