Man verbrandt geverfd hout in Deventer tuin: ‘Handhaver had wel héél veel zin mij op de bon te slingeren’

Voor het bal geopend kan worden, is het al bal. „Hout verbranden buiten de inrichting?”, werpt de verdachte een vraag op. „Wat is dat?” Het was gewoon op zijn terrein. Zijn tuinhuisje ging tegen de vlakte en daarna ging- ie in de as. In een ton. In zijn achtertuin. In Deventer. Wat nou ‘buiten de inrichting?’ Het blijkt juridische taal te zijn. ‘De inrichting’ is hier een afvalverwerkingsbedrijf.