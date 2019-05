Man wil huis Deventer niet uit na vondst wietplantage en stapt naar rechter

De bewoner van een appartement in Deventer wil via de rechter voorkomen dat hij zijn huis uit moet. De burgemeester van Deventer wil de woning voor drie maanden sluiten na de ontdekking van een hennepplantage. De bestuursrechter boog zich maandag over de kwestie en beslist nog deze week of de sluiting terecht is.

In een slaapkamer van de flat aan de Maasstraat werd onlangs een kwekerij met 209 hennepplanten opgerold. Geen kleine plantage, volgens een gemeentewoordvoerder. ,,Per oogst kunnen die 17.000 euro opbrengen, en als je dan vier of vijf keer per jaar kunt oogsten.’’ De belangrijkste reden voor het besluit om de woning tijdelijke af te sluiten is het brandgevaar dat ontstaan is doordat er met de elektriciteit geknoeid is.

Eigenlijk zou de woning vandaag (27 mei) al dicht moeten, maar vanwege de rechtszaak heeft de bewoner tot 3 juni respijt gekregen om zijn spullen te pakken.

‘Levensgevaarlijk’

Op de vraag van de rechter of niet gedacht is aan een waarschuwing of een dwangsom als maatregel, zei de woordvoerder van de gemeente Deventer maandag ter zitting dat de zaak daarvoor te ernstig is. Hij stelt dat de situatie levensgevaarlijk was. ,,Niet alleen voor meneer zelf, zeker in zo’n appartementencomplex ook voor omwonenden.’’

Advocaat Tadema van de bewoner heeft in de stukken niet kunnen lezen dat het brandgevaar ernstig is geweest. Volgens hem is het artikel in de Opiumwet dat sluiting mogelijk maakt vooral bedoeld om overlast door gebruikers tegen te gaan. En daarvan is volgens hem hier geen sprake. Hij vindt dat de persoonlijke omstandigheden van meneer mee moeten wegen in plaats van iemand ‘blind’ het huis uit te zetten.

Suikerziekte

Zijn cliënt heeft de woning gehuurd van een particulier die zelf in 2015 betrokken is geweest bij een hennepplantage in dezelfde flat. De eigenaar wordt in deze zaak door de politie waarschijnlijk als medeverdachte beschouwd. De huurder smeekte de rechter om clementie gezien zijn gezondheidstoestand: hij lijdt aan suikerziekte en hoge bloeddruk en is erg gestrest vanwege de dreigende sluiting. Als hij het huis uit moet, kan hij waarschijnlijk na drie maanden wel terugkeren: zijn huurovereenkomst is nu nog niet ontbonden.