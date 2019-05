Man zet buurt op stelten in Keizerslanden

Volgens meerdere bewoners trok de man midden in de nacht aandacht in een achtertuintje aan de Prins Bernhardstraat. De bewoner dacht dat het om een inbreker ging en stapte op de man af.

Door het lint

Meerdere buurtbewoners kwamen op het tumult af en kregen de man uiteindelijk in bedwang. Volgens de buurt is de man met de nodige inzet – vijf politiewagens rukten uit – aangehouden.

De politie kon zondag alleen bevestigen dat er een incident was en dat de melding aan de politie aanvankelijk over een inbreker ging. Volgens een woordvoerder is onduidelijk of hij daadwerkelijk op inbrekerspad was, maar werd de man wel in verwarde toestand aangetroffen.