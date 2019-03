Manifestatie ‘Overlevers’ voor goed pensioen op Grote Kerkhof Deventer

‘In eigen stad geluid laten horen‘

Woordvoerder Carel Roelvink van de overlevers is verheugd over de manifestatie in Deventer. ,,Ik hoop dat iedereen die zich door onze boodschap voor een beter pensioen aangesproken voelt, maandag naar het Grote Kerkhof komt. Iedereen die eigenlijk te weinig heeft om van te leven, maar teveel geld om dood te gaan. De gewone arbeiders. De vakbond houdt zelf geen bijeenkomst in Deventer, maar in Arnhem. Om daar naartoe te gaan zouden we weer kosten moeten maken en juist voor ons als overlevers is het belangrijk dat we gewoon in onze eigen stad ons geluid kunnen laten horen.’’