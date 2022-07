Mannen uit Bathmen en Holten geven zichzelf aan na rellen bij ministerswoning in Hierden

Deze Apeldoor­ner en Devente­naar helpen gestreste mensen door de klimaatcri­sis: ‘Het is allemaal echt’

Een steeds hogere energierekening of vliegschaamte. Steeds meer mensen schieten in de stress en zoeken hulp. Maar is het niet een modeding? Klimaatpsychologen Sara Wortelboer en Manu Busschots zeggen van niet. Iedereen gaat volgens de Deventenaar en Apeldoorner de gevolgen van klimaatverandering ervaren. ,,Het voelt alsof we naar het front lopen zonder generaal.’’

30 juni