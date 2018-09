Mannen uit Deventer en Zwolle veroordeeld voor hennepteelt pal achter politiebureau

Vier mannen uit Deventer en Zwolle hebben jarenlange celstraffen gekregen voor deelname aan een criminele organisatie die in drugshandel zit. Het viertal was onder meer verantwoordelijk voor een hennepkwekerij, die pal achter het politiebureau in IJsselmuiden stond.

Het onderzoek naar de bende begon na tips over de Trailer Trash Travellers. Volgens de politie zou deze motorclub in de omgeving van Zwolle betrokken zijn bij drugs- en wapenhandel. De 31-jarige Tony M. uit Deventer zou een van de leden zijn. Naarmate het onderzoek vordert, groeit het vermoeden dat Tony zich bezighoudt met grootschalige handel in soft- en harddrugs.

Export

Het gaat hierbij ook om export van drugs naar Duitsland. Tony zou opdracht aan anderen hebben gegeven om hennepkwekerijen op te zetten. Samen met Bryan B. (22, Deventer), de 30-jarige Danny H. uit Zwolle en zijn 36-jarige broer Wimpie M. vormde hij een criminele organisatie. Die vermoedens van de politie worden bevestigd als op 13 juni 2017 in IJsselmuiden een hennepkwekerij wordt ontdekt.

In Deventer blijkt een hennepdrogerij van de organisatie te zitten. De loods in IJsselmuiden werd al in de gaten gehouden, nadat buurtbewoners in maart vorig jaar verdachte situaties meldden. Een meting van netbeheerder Enexis bevestigde het vermoeden van geknoei met elektra en dus zou er een hennepkwekerij kunnen zitten. Opvallend genoeg rijden B. en H. toevallig langs de Baan als de politie de inval in de loods inzet. Ze rijden hard weg.

Bewezen

De rechtbank acht bewezen dat dit samenwerkingsverband in ieder geval van november 2016 tot en met september vorig jaar actief was. Doel van die organisatie was de handel in wiet. Tony was de leider van de bende, Bryan deed het vervoer en Danny en Wimpie hadden een uitvoerende rol. Zo zou H. gezocht hebben naar panden om 'het spul' in te zetten. Wimpie verzorgde en woog de hennep. Ook regelde hij de knippers van de planten, aldus de rechtbank.