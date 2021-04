Mannen uit Olst en Deventer vast na grote vechtpartij langs de kade in Deventer

video Amateur­beel­den van ‘A Bridge to Far’ in Deventer duiken plots overal op

26 april Musea en liefhebbers van de Hollywood-kraker ‘A Bridge to Far’ staan bij de kringloopwinkel van Harry Kastelein in Diepenveen in de rij. Ze proberen allemaal de hand te leggen op de collectie oude beelden van de filmopnames in Deventer die Kastelein vond bij een huisontruiming. Door dit nieuws duiken er nog veel meer oude ‘illegale’ beelden van de film op. De Stentor kreeg bijna twee uur aan bewegend beeld in handen van amateurfilmers.