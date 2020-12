Mannen van Davo nemen Hof van Twello over en dromen over trouwpartijen in kassen en slapen in tentjes tussen de wijnranken

Per het volgend jaar nemen de Deventenaren de Hof over. Maar nu lopen ze al met enige regelmaat mee op het groene bedrijf. Want de horecamannen weten veel van hun vak. Maar de mogelijkheden op de Buitenpost, zoals ze de Hof gaan noemen, lijken schier eindeloos. De ecologische streekwinkel met blotevoetenpad is een begrip in de regio. Maar er kan zoveel meer. Er is een horecaverguning, en er mag een minicamping met 25 plekken gemaakt worden. Er is een wijngaard, boomgaard en een kas vol planten. Als je dan een avond wegdroomt, heb je zo 25 plannen te pakken.