Marco (65) moet zonnepanelen van dak halen ‘ter bescherming’ van Deventer skyline: ‘Dit doet pijn’

FOTOSERIE Nog even nagenieten van het wonder van Woudestein en het promotie­feest in 15 prachtige foto’s

13 mei In stadion Woudestein van Excelsior schaarde Go Ahead Eagles zich in een illuster rijtje voetbalontknopingen. Na een late treffer en in spanning wachten op het resultaat bij de concurrent barstte het feest in Deventer los en werd de spelersbus groots onthaald. Op the day after blikken we met deze fotoserie terug.