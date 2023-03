Marco uit Deventer moest zonnepanelen van het dak halen (maar opeens ziet hij nu weer kansen)

Actie­voer­ders Tessel en Paul uit Olst moeten wegblijven van klimaatac­tie op snelweg: ‘Boos en teleurge­steld’

Klimaatactivisten Tessel Hofstede en Paul Hendriksen uit Olst mogen op 11 maart niet meedoen aan de geplande blokkade van snelweg A12 van actiegroep Extinction Rebellion. De rechter bepaalde vandaag dat het gebiedsverbod dat het OM hen had opgelegd, terecht is. Hofstede is ‘boos en teleurgesteld’ en ze laat het er niet bij zitten.