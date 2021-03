Margreet uit Deventer maakt kunstdieren van brood en dat is geen broodje aap (of toch wel!)

Man (52) opgepakt voor autobran­den in Deventer in nieuwjaars­nacht

3 maart Een 52-jarige man uit Deventer is vanmorgen in zijn huis in het Rode Dorp in Deventer opgepakt op verdenking van het in brand steken van meerdere auto's in de nieuwjaarsnacht. Hij werd door buurtbewoners herkend op camerabeelden die de politie verspreidde.