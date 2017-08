Maria dolblij met nieuwe Maria bij Dimence

Janine Jansen naar Deventer voor Benthe (13)

6:00 Internationaal topvioliste Janine Jansen geeft zaterdag 23 september een benefietconcert in de Lebuïnuskerk in Deventer. Jansen speelt er samen met meesterpianist Alexander Gavrylyuk en cellist Torleif Thédéen. De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar osteogenesis imperfecta, ofwel de broze-bottenziekte, die ernstige vergroeiingen en voortdurend botbreuken veroorzaakt. Ook Benthe Nijhuis (13) uit Diepenveen heeft die ziekte.