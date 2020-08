Marianne strijdt al 35 jaar voor haar gehandicapte dochter: ‘Nu druk ik je dood, dacht ik’

Pas in 2015 bleek de dochter van Marianne van Mourik gediagnosticeerd met het Brainbridge-Ropers syndroom / ASXL3-mutaties. De diagnose komt voor Van Mourik na een klinisch genetisch onderzoek uit de lucht vallen. Het is een zeldzame aandoening waar weinig over bekend is. In 2013 wordt er door de artsen Brainbridge en Ropers voor het eerst over gepubliceerd. Het syndroom ontstaat al in het begin van de zwangerschap, maar werd in het geval van Tamina Luiza pas dertig jaar later vastgesteld.