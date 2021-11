Marit (15) doet alles voor haar oma Riekie en kreeg daarom de burgemeester over de vloer: ‘Ze is nergens te beroerd voor’

Even met auto op bezoek in Deventer makkelij­ker, maar ‘par­keersys­teem piept en kraakt’

Deventer introduceert twee parkeermaatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Een ervan is dat binnenstadsbewoners met een straatparkeervergunning de auto 's avonds en ’s nachts in een gemeentelijke parkeergarages kunnen zetten, tegen bijbetaling. Ondanks aanpassingen klinkt er kritiek over het parkeren in Deventer. ,,Dit gaat niet goed.”

19 november