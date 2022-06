Maritha (75) vindt het na 30 jaar nog steeds mooi om vrijwilliger te zijn bij SV Colmschate: ‘Liefde groeit automatisch’

Woningruil: een huis kopen dat helemaal niet te koop staat

Is woningruil een slim middel om aan de exorbitant hoge huizenprijzen te ontkomen? De ene makelaar vindt het niks, omdat het veel werk is voor weinig kans van slagen. De andere makelaar gaat er enthousiast in mee. Twee woningruilers in Deventer zijn vooral blij. ,,We kwamen er anders gewoon niet tussen.’’

22 juni