Markante Deventer supermarktman Quido Hoffman (58) onverwacht overleden

Eindelijk kan Eefje Boons uit Deventer weer hardlopen zonder de pijn

Hordeloopster Eefje Boons was na de zomer van vorig jaar even helemaal klaar met hoe haar sportcarrière verliep. Ze ging van achillespeesblessure naar hamstringproblemen, raakte haar A-status al eerder kwijt en miste de Olympische Spelen van Tokio. Wat moest ze doen? ,,Ik ben nog maar 27 jaar, het is nog niet klaar.” Op het NK in Apeldoorn liep ze alleen de 60 meter sprint. Als test.

2 maart