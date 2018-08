'Markante' en 'recalcitrante' politicus Bernard Duimel (84) overleden

Doorsnee was hij zeker niet, Bernard Duimel, oud-wethouder van Deventer is vanochtend op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was ernstig ziek.

,,Een icoon van bestuurlijk Deventer,'' zegt huidig PvdA-wethouder Jan Jaap Kolkman. ,,Van de laatste kwart van de 20e eeuw is hij veruit de meeste markante en bepalende wethouder van de stad geweest.''

Opvallend

De laatste jaren was hij nog altijd een opvallende verschijning in het straatbeeld in de binnenstad. Duimel arm-in-arm met zijn jongere vriend Brayan. Als publiek persoon, tijdens zijn wethouderschap voor de PvdA, kwam Duimel uit de kast. In een interview in de jaren tachtig met het COC-blad zei dat hij van die stap vooral nadelen ondervond, ook binnen zijn eigen partij. ‘Mensen vinden het raar en men was er naar mij toe niet open over. Bemoedigend is voor mij wel dat ik het heb kunnen volhouden.’ Die laatste opmerking, een tikkeltje cynisch, was ook typisch Duimel.

Noordenbergkwartier

Deventer herinnert hem vooral als recalcitrant politicus, die er als wethouder mede voor zorgde dat het eeuwenoude Noordenbergkwartier is behouden. Er lagen immers plannen de destijds verkrotte middeleeuwse wijk compleet te vernieuwen. De buurt kwam in protest en Duimel wist de verantwoordelijke minister te overtuigen om stadsherstel te financieren.

Hart voor de stad

Duimel, geboren in Schiedam en voor zijn werk als corrector bij drukkerij Salland in Deventer neergestreken, hield ook na zijn politieke carrière groot hart voor de stad. Vanuit diverse bestuursfuncties, zoals Raad van Kerken, VVV Deventer, Oranjevereniging of erfgoedorganisatie Heemschut was hij betrokken en zichtbaar. Vooral het erfgoed, en in Deventer is daar nogal wat van, ging hem aan het hart.

