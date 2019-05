Marke in Deventer vecht voor nieuwe VMBO-school en zet petitie op

Ruim achthonderd mensen hebben in een paar dagen tijd de petitie van VMBO-school de Marke getekend. De inzet: ze willen geld voor een vernieuwing van de verouderde VMBO-school van Deventer. Maar het college heeft de plannen in de ijskast gezet: de toegezegde miljoenen zijn niet voldoende, en de gemeente heeft niet meer geld over voor een nieuwe school.

De school voldoet echter niet meer, vinden de docenten, maar ook de ouders en leerlingen. Dat er elf miljoen extra nodig is bovenop de al eerder vrijgemaakte 12 miljoen is geen mogelijkheid. De school betoogt dat de beramingen zijn gemaakt in een heel andere tijd en dat nu wachten zeker niet zal resulteren in goedkopere oplossingen.