Marktmeester heeft handen vol aan grote Oranjebraderie in Diepenveen

Aan de vooravond van de grote Oranjebraderie in Diepenveen vertelt marktmeester Pascal Berends over zijn werk en het succes van het evenement. ,,We hebben kraamhouders uit het hele land en zelfs uit Oberhausen.''

Vader Jan was 25 jaar lang marktmeester van de Oranjebraderie in Diepenveen, wil hij dit evenaren dan heeft Pascal Berends een lange weg te gaan. De 42-jarige Diepenvener vervult deze functie sinds zeven jaar. ,,Hoe lang ik doorga? We zullen het zien. Dit hangt ook af van hoe mijn thuisfront hier tegenaan kijkt.''

De uit vijf personen bestaande braderiecommissie komt in september voor het eerst samen. Vanaf november vergaderen Berends en de andere commissieleden maandelijks en werken zij aan het draaiboek. In de weken voor het evenement is Berends twee à drie avonden per week druk met de voorbereidingen. Het indelen van het braderieterrein en het beantwoorden van vragen vergen veel tijd.

Vol

Met ruim 330 kramen is de Oranjebraderie in Diepenveen de grootste in de regio. ,,We hebben kraamhouders uit het hele land en zelfs uit Oberhausen. Het evenement wordt steeds bekender. Berends heeft tien à vijftien aanvragers moeten teleurstellen. ,,We zitten weer helemaal vol. Als iemand afvalt, bel ik de bovenste op de wachtlijst.''

Het laagdrempelige tarief van 30 euro voor een kraam is volgens Berends een van de redenen dat de Oranjebraderie zo groot is geworden. Hij ziet toe op een goede spreiding van nieuw en tweedehands. Veel verkopers komen al jaren naar Diepenveen en vragen vaak om dezelfde standplaats.

Geslaagd