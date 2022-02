Marloes Hakkenbroek uit Bathmen had het: de beste wil van de wereld…

In deze rubriek halen nabestaanden herinneringen op aan hun overleden geliefden. Wilt u ook zo’n eerbetoon aan uw beminde, neem dan (vrijblijvend) contact op met Ronald Kamps via ronald@destentor.nl.

Er zijn wereldkaarten die je, als een soort trofee, aan de wand kunt hangen. Wanneer je een land aan hebt getikt, kras je ’m daarna met een muntstukje weg. En dan zeg je ‘yes!’ Misschien had Marloes Hakkenbroek zo’n kaart in haar hoofd. De beelden had ze in ieder geval. Ze had Oostenrijk gezien, Wenen. Praag en Boedapest. Napels en Pompeï. Europa kon ze sowieso helemaal wegkrassen. Vanuit Spanje had ze samen met haar familie de boot gepakt naar Tanger, Marokko. De Arabische wereld opende zich voor Marloes. En verder.

Volledig scherm Werk van Marloes op de expositie. © Fam. Hakkenbroek

De oceaan hield haar niet tegen. Ze sliep in een zouthotel in Bolivia, maakte kennis met Machu Picchu in Peru. Ze zag het groene oerwoud van Costa Rica, de toekans die er rondvlogen. Bij de dagbesteding, bij het schilderen, bij haar ouders kwamen al die indrukken stuk voor stuk weer naar boven. En dan zette Marloes - in vrolijke, bijna knallende kleuren - haar ervaringen op het doek. Dat was Marloes. Maar in Marloes zat ook somberheid, het altijd op de tenen lopen. Autisme en een verstandelijke beperking die haar in de greep hielden. Die donkerheid haalde nooit het doek.

Marloes wordt geboren in 1986. Ze is het jongste kind van Bert en Marja Hakkenbroek. Oudste broer Jasper zet zijn zus vol plezier in zijn kiepauto. En dan laat hij haar al rijdend de wereld zien. Het is een begin. De kamer is de wereld. Met andere broer, met Teun scheelt Marloes slechts 14 maanden. „Eigenlijk hadden we een kleine en een grote baby”, glimlacht Marja. Sommige mensen denken dat Teun en Marloes een tweeling zijn. Het is een soort eretitel voor de twee.

Volledig scherm De kinderen van Bert en Marja. Van links naar rechts: Jasper, Teun en Marloes. © Fam. Hakkenbroek

Al snel ontdekken Bert en Marja, Marloes haar rugzakje. Haar eenkennigheid. Wanneer Bert na een dag werken zijn dochter wil omhelzen, lijkt ze hem niet te herkennen. Besloten wordt om Bathmense Marloes naar een medisch kinderdagverblijf in Apeldoorn te laten gaan. Iedere schoolochtend met de taxi op pad. En Marja verzorgt de kussen. „Dag, Marloes.” De Dorpsschool in Bathmen ziet echter mogelijkheden. En terecht. Met een beetje hulp, Remedial Teaching, loopt Marloes alle groepen door.

Ook sociaal gaat het goed. Vanaf haar 8e zit Marloes op handbal. Ze is de ideale sluitpost. Zonder angst werpt Marloes zich voor harde ballen en instormende spelers. Wanneer het team kampioen wordt, staat Marloes trots te wezen op de platte, versierde kar. En muziek vult de straat.

Volledig scherm Marja en Marloes aan zee. © Fam. Hakkenbroek

In de zomer komen de ANWB-landenkaarten op tafel. „Waar gaan we naartoe?”, is de vakantievraag van vader en moeder. Marloes wil altijd naar het zuiden. De warmte opzoeken. Marloes kan je blij maken met wandelen, strand en bergen. Badmintonnen op de camping. Winnen van Jasper of anders wel van Teun. Haar lach die het afmaakt. „Ach, ze kon schaterlachen”, realiseert Marja zich.

Volledig scherm Marloes had het kleurenpallet van Herman Brood overgenomen. © Fam. Hakkenbroek

Na de basisschool worden de mogelijkheden en beperkingen van Marloes tegen het licht gehouden. Leerwegondersteunend onderwijs met zijn kleinere klassen en persoonlijke begeleiding wordt het voor Marloes. Ze haalt haar diploma Zorg en Welzijn. Wooncentrum De Bloemendal in Deventer biedt Marloes op haar 18e een contract voor 10 uur aan. „Ze gunden het haar”, weet Bert. Marloes is goed voor de extra aandacht. Ze praat met de bewoners, maakt uitgebreide wandelingetjes. Marloes neemt de tijd. Ze schenkt thee, ze schenkt aandacht. Beide tot aan de rand.

Op haar 20e stort Marloes haar wereld in. Broer Teun, haar grote voorbeeld, overlijdt. Marloes kan het niet bevatten. „Ik had daar moeten liggen”, concludeert ze. Haar zorgvuldig opgebouwde leven begint langzaam af te brokkelen.

Volledig scherm Werk van Marloes op de expositie. © Fam. Hakkenbroek

Het plezier dat ze heeft bij het verzorgen van de dieren bij de dagbesteding, bij het fietsen in Corsica, bij de bezoekjes aan haar vriendje in Enkhuizen wegen niet langer op tegen de schaduwzijde van het leven.