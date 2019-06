Marloes neemt het op voor het boerenleven

Ze is een stadse meid uit Deventer en werkt als administratief medewerker op kantoor, maar toch staat Marloes Noortman (26) op de Nederlandse boerinnenkalender van 2019 en dingt ze morgen in haar geboorteplaats mee naar de titel Miss Boerin 2019. ,,Ik heb geproefd aan het boerenleven en ben er verliefd op geworden. Het is zeker geen bevlieging.''