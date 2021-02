Marthine maakt enorm taboe in azc bespreekbaar: ‘Ieder niet-besneden meisje is een overwinning’

Update Na 5500 zeekilome­ters zit het avontuur van de Deventer Dutchess of the Sea er op, ze staan op vaste grond op Antigua

17:19 De Dutchess of the Sea, oceaanroeisters Astrid Janse, Bela Evers, Désirée Kranenburg en Remke van der Kley zijn aangekomen in de haven van Antigua. De vrouwen uit Deventer, Welsum en Tonden hebben 54 dagen, 20 uur en 12 minuten over 5500 kilometer gedaan. ,,Het was geweldig om onderdeel te zijn van deze grote natuur.”