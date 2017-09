Martijn Holtslag uit Deventer staat op Popronde

Martijn Holtslag (24) uit Deventer staat na De Wereld Draait Door nu met zijn band Quibus op Popronde , een rondreizend festival langs alle grote steden in Nederland. Vanavond in Apeldoorn, morgen in Zwolle.

Vandaag gaat hij niet sporten, hij wil zichzelf niet uitputten. Holtslag leeft op een ontspannen manier naar het optreden toe. Het is altijd leuk om te spelen en de mooie dingen die je hebt gemaakt aan mensen te laten horen. Ik maak met Quibus redelijk specifieke muziek. Het is een soort elektronische droommuziek. Dit is echter muziek dat zich niet makkelijk leent voor Popronde. Dat focust zich namelijk meer op cafés en bars waar doorgaans popliedjes of energieke rockbands beter werken. Je kunt op onze muziek zeker dansen, maar je moet er ook een luisterend oor voor hebben.''

Even geen keiharde sloopmuziek meer

Door zich op de dag van het optreden te ontspannen, kan hij in alle rust terugblikken op het ontstaan van de band. ,,Hiervoor speelde ik alleen met de band Knarsetand. Dat was keiharde sloopmuziek voor festivals. Dat was vet, maar ik had behoefte om meer te gaan doen met dromerige muziek. Knarsetand heeft toen een break genomen en ik ben met Quibus bezig gegaan. Ik heb toen ook meteen besloten om dat met een liveband uit te gaan voeren, omdat ik geloof dat je muziek met de mensen moet beleven en ter plekke wilt maken met de muzikanten. Daar beleef je de magie.''

Quote Ik geloof dat je muziek met de mensen moet beleven en ter plekke wilt maken met de muzikanten. Daar beleef je de magie Martijn Holtslag

De band werd bekender toen hij afgelopen februari werd uitgenodigd voor een optreden bij De Wereld Draait Door. ,,Het was chaos toen we dat hoorden'', aldus Holtslag. ,,We werden om 1 uur gebeld of we er om 5 uur konden zijn. Het was heel tof. De reacties waren wisselend, maar met name positief. Je hebt natuurlijk altijd mensen die een andere muzieksmaak hebben en er dan wat negatiever over zijn. Dat snap ik ook wel. Iemand die nooit koffie drinkt kun je wel een hele goede kop koffie geven, maar die vindt het toch niet lekker. Voor onze muziek moet je net iets meer aandacht hebben.''

Bont en blauw

Een paar maanden geleden kwam Holtslag op een vervelende manier in het nieuws. Tijdens het uitgaan in Deventer werd hij bont en blauw geslagen. De boosheid daarover is nog merkbaar. Hij was ook weer bezig gegaan met zijn andere band Knarsetand en besloot inspiratie te halen uit de mishandeling. ,,We hadden al een liedje liggen. De weken daarvoor wisten we echter nog niet wat voor video erbij moest komen. Na dit incident besloot ik met Sam Golbach en Niek Koot een video te maken met mij naakt en onder de blauwe plekken in een badkuip in een weiland.'' De video werd een succes en de reacties waren positief. Holtslag: ,,Ze vonden het stoer dat we van iets naars iets heel tofs en rauws hebben gemaakt.''

Tijdens Popronde zullen fans het nummer niet horen. De focus ligt dan op Quibus, de zeskoppige elektronische band, die vorig jaar werd opgericht. ,,De mensen kunnen elektronische droommuziek verwachten waarop ze kunnen dansen en wegdromen.''