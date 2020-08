Martine uit Deventer en Martina uit Polen halen meer dan vier ton op voor gezin van overleden held Marcin

Jonge Deventer fotograaf heeft oude Senzora-fa­briek helemaal voor zich alleen

11:20 Wat doe je als jong bent en van fotograferen houdt? Dan ga je als het aan de zeventienjarige CJ Loman ligt naar oude, verlaten fabriekspanden en ziekenhuizen. Eind juli nam hij een kijkje in de leegstaande Senzora-fabriek in Deventer. Bijzonder, want de kans is groot dat een deel van het historische pand er over een paar jaar niet meer staat.