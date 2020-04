Massaal in de rij voor een tompoes

Vijftig minuten voor een oranje tompoes in een eindeloos lange rij staan, honderden Deventernaren hebben er maandagochtend geen enkele moeite mee. Of het de moeite waard is proeven ze bij thuiskomst wel.

,,Ik heb ze’’, roept een man verrukt en houdt een tasje met twee dozen vol dikke tompoezen in de lucht. ,,Het is gelukt!’’ Andere wachtenden draaien hun hoofd om. Het duurt nog even voordat ze de bocht om kunnen richting de ingang van banketbakker Lentelink. Sommigen halen elk jaar een oranje tompoes bij de bakker, maar hoefden niet eerder zo lang te wachten. Zo erg is dat niet vinden de meesten. ‘Het is mooi weer en toch niets anders te doen.’ ,,Het brengt wat vrolijkheid in deze tijd’’, vindt Ratha Ros.

Volledig scherm Arjan Lentelink blijft bakken tot alles op is. © FOTO HISSINK

Gekkenwerk

Terwijl buiten een lange rij van tompoesliefhebbers staan, wordt er in de bakkerij van Lentelink met man en macht gewerkt om de aanvraag aan te kunnen. ,,Ongelofelijk’’, reageert eigenaresse Melanie tussen de drukte door. ,,Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Dat het drukker dan anders zou worden hadden we wel verwacht, maar dit is gekkenwerk. Normaal maken we achthonderd tot duizend tompoezen op Koningsdag. Dat zijn er nu zeker tweeduizend. Elk jaar staan we alleen met ons gezinnetje tompoezen te maken. Ik heb vanochtend meteen ons personeel opgeroepen.’’

Vijftig minuten

De banketbakker zag bij het openen van de zaak om 9.00 uur al een flinke rij staan. Zover ze kijken kon stonden mensen keurig op anderhalve meter afstand te wachten. Zo ook een jong stel dat stralend de zaak met één doosje verlaat. ,,Vijftig minuten duurde het’’, reageert een jong stel stralend. ,,Of het dat waard is? Geen idee, dat gaan we zo thuis proeven. Maar een oranje tompoes hoort er nu eenmaal bij op zo’n dag.’’